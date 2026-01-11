Serek na kanapki. Wskazujemy ten jest najgorszy i ten najlepszy. Fot. Shutterstock

Wybór odpowiedniego serka kanapkowego może wydawać się prosty, ale na sklepowych półkach czeka na nas mnóstwo opcji – od kremowych smarowideł po bardziej naturalne warianty. Jak więc wybrać ten najlepszy?

Jaki serek na kanapki? Oto najlepszy i najgorszy wybór Polaków

Zanim odpowiemy na pytanie, jaki serek jest najlepszy, a który lepiej omijać, wyjaśnijmy jakie są rodzaje tych kanapkowych smarowideł. A do wyboru mamy: serek śmietankowy – delikatny, kremowy, często lekko słony. Idealny do kanapek i tostów.

Serek topiony – gładki i łatwy do rozsmarowania, ale często zawiera dodatki chemiczne i stabilizatory. Serek wiejski (ziarnisty) – lekki, zdrowy, bogaty w białko, świetny dla osób dbających o dietę.

Serek homogenizowany – zazwyczaj słodki, idealny na deser lub śniadanie na słodko i serek kozi – intensywny w smaku, zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych serków mlecznych. Który serek jest najlepszy?

Ten który ma krótki i naturalny skład. Warto szukać produktów, które zawierają tylko mleko, śmietankę, sól i ewentualnie naturalne przyprawy. Im mniej konserwantów, tym lepiej. Najlepszym wyborem będzie więc serek śmietankowy lub wiejski.

Warto zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu i wybrać ten chudy, jeśli zależy nam na dbaniu o linię. Jeśli do takiego serka dodamy porcję warzyw albo chudą wędlinę np. z indyka – mamy świetne źródło białka i witamin. A który serek powinien być naszym ostatnim wyborem?

Najgorszy serek na kanapki – z dala od sera

Niestety, serki topione nie należą do najzdrowszych produktów. Ich główną wadą jest wysoka zawartość soli i fosforanów, które mogą negatywnie wpływać na organizm (np. osłabiając kości i nerki). Często zawierają również tłuszcze utwardzone, które nie są korzystne dla serca. W porównaniu do naturalnych serów, serki topione mają mniej wartości odżywczych i więcej sztucznych dodatków.

