Wybór odpowiedniego serka kanapkowego może wydawać się prosty, ale na sklepowych półkach czeka na nas mnóstwo opcji – od kremowych smarowideł po bardziej naturalne warianty. Jak więc wybrać ten najlepszy?
Jaki serek na kanapki? Oto najlepszy i najgorszy wybór Polaków
Zanim odpowiemy na pytanie, jaki serek jest najlepszy, a który lepiej omijać, wyjaśnijmy jakie są rodzaje tych kanapkowych smarowideł. A do wyboru mamy: serek śmietankowy – delikatny, kremowy, często lekko słony. Idealny do kanapek i tostów.
Serek topiony – gładki i łatwy do rozsmarowania, ale często zawiera dodatki chemiczne i stabilizatory. Serek wiejski (ziarnisty) – lekki, zdrowy, bogaty w białko, świetny dla osób dbających o dietę.
Serek homogenizowany – zazwyczaj słodki, idealny na deser lub śniadanie na słodko i serek kozi – intensywny w smaku, zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych serków mlecznych. Który serek jest najlepszy?
Ten który ma krótki i naturalny skład. Warto szukać produktów, które zawierają tylko mleko, śmietankę, sól i ewentualnie naturalne przyprawy. Im mniej konserwantów, tym lepiej. Najlepszym wyborem będzie więc serek śmietankowy lub wiejski.
Warto zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu i wybrać ten chudy, jeśli zależy nam na dbaniu o linię. Jeśli do takiego serka dodamy porcję warzyw albo chudą wędlinę np. z indyka – mamy świetne źródło białka i witamin. A który serek powinien być naszym ostatnim wyborem?
Najgorszy serek na kanapki – z dala od sera
Niestety, serki topione nie należą do najzdrowszych produktów. Ich główną wadą jest wysoka zawartość soli i fosforanów, które mogą negatywnie wpływać na organizm (np. osłabiając kości i nerki). Często zawierają również tłuszcze utwardzone, które nie są korzystne dla serca. W porównaniu do naturalnych serów, serki topione mają mniej wartości odżywczych i więcej sztucznych dodatków.
Skąd nazwa "serek topiony"? Nazwa pochodzi od procesu produkcji – serki te powstają poprzez topienie i emulgowanie różnych rodzajów sera, co pozwala uzyskać jednolitą, kremową konsystencję. Proces ten pozwala także na wydłużenie trwałości produktu, dlatego serki topione mogą leżeć na półkach dużo dłużej niż tradycyjne sery.
Zobacz także