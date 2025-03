Awaria prądu na lotnisku Londyn-Heathrow jak i w całym mieście jest bardzo poważna. Jak podawały brytyjskie media, rano prądu nie miało ok. 16 tys. domów. Brak zasilania zmusił też port do odwołania ok. tysiąca lotów. Na tej liście były też połączenia z Polski. Wiadomo już, że żadne z nich nie dojdzie do skutku.