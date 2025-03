– To, co jest teraz w Polsce, to bym powiedział w skrócie, że to jest Polska w likwidacji. Inaczej Polska likwidowana – powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk na antenie Telewizji wPolsce24. – Likwidowanie na każdym polu: naukowym, gospodarczym, na każdym – dodał.

Ojciec Rydzyk uderza w Tuska

Kontrole u o. Rydzyka

– Na każdym kroku widzę to "opiłowywanie' Kościoła". Najgorsze jest odbieranie dobrego imienia poprzez kłamstwa i oszczerstwa. I to dobre imię odbierają ci, którzy sami są przestępcami. Bo to, co się dokonuje, to są przestępstwa. Ale pięknie się o nich mówi w usłużnych mediach, które tę propagandę wkładają ludziom do głów. Hitler jak dochodził do władzy i później, też miał propagandę. A Za Stalina? Za komuny nie było propagandy? No i teraz też jest – grzmiał kontrowersyjny duchowny.