Zarządzane przez niego media od lat utrzymują się głównie z hojnych dotacji oraz wpłat od wiernych. Jednak oprócz finansowania od sympatyków, fundacja otrzymywała miliony złotych z budżetu państwa, zwłaszcza za czasów rządów PiS. Teraz okazuje się, że kolejne pieniądze – tym razem z MON – trafiły do instytucji związanych z toruńskim redemptorystą. Prokuratura bada, czy doszło do nieprawidłowości.

Miliony z MON dla Rydzyka. Wśród oglądających TV Trwam szukano żołnierzy

Co więcej, wirtualnemedia.pl informowały, że w czerwcu 2021 roku TV Trwam miała zaledwie 0,52 proc. udziału w rynku – oznacza to, że oglądało ją średnio 32 tys. osób. To mniej niż niektóre materiały MON publikowane w serwisie YouTube za darmo.

Miliony z kultury i kolejne śledztwo

Miliony z MON to nie jedyne publiczne środki, które trafiły do instytucji związanych z o. Rydzykiem. Na początku grudnia 2024 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, wkroczyli do kilku obiektów należących do fundacji Lux Veritatis.