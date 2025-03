Donald Tusk w obronie Ewy Wrzosek

"Ależ pan premier dojechał szefa NRA! (Naczelnej Rady Adwokackiej-red.) Chyba nie zarzuci mu pan 'imponowania powściągliwością' za czasów rządów PiS? Mec. Rosati proponuje normalność zamiast nawalanki. Warto by było skorzystać z tej sugestii" – napisała Anna-Maria Żukowska z Lewicy. Do wpisu dołączyła również rozmowę z mec. Przemysławem Rosatim w "Rzeczpospolitej".

"Ale w takim razie cała ta kłótnia sprowadza się już tylko do różnicy w poziomie łajdactwa, skoro jedynym argumentem, jaki jesteście w stanie przytoczyć, jest to, że tamci robili to samo albo jeszcze gorzej. A przypominam – obiecywaliście być nową jakością" – napisał z kolei Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Fala komentarzy po wpisie Tuska

"Premier Donald Tusk ponownie w obronie prokurator Ewy Wrzosek. Mnie ciekawi pewna kwestia, której do dzisiaj – niestety – prokuratura nie wyjaśniła, choć ponoć próbuje wyjaśnić od roku. 29/30 listopada 2023 r. poseł Bartłomiej Sienkiewicz, późniejszy minister kultury, wysłał maila do prokurator Ewy Wrzosek, z wnioskiem by ta zajęła się sprawą mediów publicznych i próby ich zabetonowania przez PiS. Ewa Wrzosek o mailu Sienkiewicza dowiedziała się 30 listopada i zaczęła działać 28 listopada (tak, to nie błąd – najpierw zaczęła działać, a potem się dowiedziała o wniosku)" – wskazał Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.