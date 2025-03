Prokurator krajowy Dariusz Korneluk był w piątek gościem programu "Jeden na jeden" na antenie TVN24 . Prowadząca, Agata Adamek, zapytała go, czy prokurator Wrzosek ma pełne wsparcie jego oraz ministra sprawiedliwości w prowadzonym postępowaniu.

Adamek zwróciła uwagę, że prokurator mogła sama zrezygnować. Korneluk odparł na to: – Mogła, ale nie podejmuje takiej decyzji. Dodał, że rozmawiał z prokuratorem okręgowym w Warszawie , który również "zapewnił, że takie okoliczności nie zachodzą".

Prokurator krajowy zaznaczył, że "nie ma żadnych przesłanek merytorycznych do wyłączenia pani prokurator od tego postępowania". – Dzisiaj to nie politycy będą decydowali, który prokurator prowadzi postępowanie – zaznaczył.

To nagranie z politykami PiS szokuje

TVP Info opublikowało wideo , na którym widać polityków PiS. – Z kontekstu wynikało, że to dotyczyło prokurator Wrzosek – powiedziała Justyna Dobrosz-Oracz, która ujawniła nagranie w programie "Bez trybu" na antenie stacji w środę 19 marca.

– Ja ją pchnę, no co ty. Niech sp******a – mówi europoseł Jacek Ozdoba.

– Nie no, ale delikatnie – odpowiada mu Marek Suski .

W dalszej części nagrania słyszymy wypowiedź Ozdoby: "Szkodnik. No nie, to jest bezczelne babsko".

– To pokazuje, że to jest socjopatka. W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać – mówi Jan Kanthak.

Korneluk uznał sytuację za "oburzającą". Dodał, że świadczy to jak najgorzej o osobach, które wypowiedziały te słowa. Zwrócił również uwagę na inne fragmenty nagrania.

Chodzi o wypowiedź Kanthaka, że "żaden prokurator za naszych czasów by na to się nie odważył, nie wyszedłby". Prokurator krajowy wskazał: – To była prokuratura całkowicie upolityczniona. Ona była w szponach władzy politycznej, całkowicie ubezwłasnowolniona.