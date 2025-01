Te filmy zarobiły najwięcej w 2024 roku (RANKING)

10. "Beetlejuice Beetlejuice"

Ile zarobił wg Box Office? 451 mln dolarów Gdzie obejrzeć? Max

"Beetlejuice Beetlejuice" to sequel "Soku z żuka", za którego kamerą również stanął Tim Burton ("Miasteczko Halloween"). Ekscentryczny reżyser powraca po 36 latach do fikcyjnego miasteczka Winter River w stanie Connecticut, by ponownie związać losy Lydii Deetz, gotki z oryginału, z przebiegłym bioegzorcystą Beetlejuicem. Tym razem bohaterka musi poprosić demona o pomoc w uratowaniu jej zbuntowanej córki.

9. "Venom 3: Ostatni taniec"

Ile zarobił wg Box Office? 476 mln dolarów Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video

8. "Kung Fu Panda 4"

Ile zarobił wg Box Office? 547 mln dolarów Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video

"Kung Fu Panda 4" jest kontynuacją animowanej serii studia DreamWorks , która skupia się na przygodach pandy o imieniu Po. Tym razem protagonista, który przejął funkcję Duchowego Przywódcy Doliny Spokoju, ma za zadanie wyszkolić nowego Smoczego Wojownika. Niestety nie będzie to wcale takie proste zadanie, gdyż pewna zła czarodziejka planuje przywołać duchy arcypotężnych złoczyńców, by pokrzyżować misiowi plany.

7. "Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Ile zarobił wg Box Office? 571 mln dolarów Gdzie obejrzeć? Max

6. "Wicked"

Ile zarobił wg Box Office? 635 mln dolarów Gdzie obejrzeć? Kino

Kreację rozśpiewanej wiedźmy powierzono Cynthii Erivo ("Harriet"), której do zostania posiadaczką prestiżowego EGOT brakuje wyłącznie statuetki Oscara. Jej rywalkę i zarazem najlepszą przyjaciółkę, zakochaną w różu Glindę, odegrała zaś popowa piosenkarka Ariana Grande ("Nie patrz w górę"). Obie gwiazdy są na dobrej drodze do tego, by w 2025 roku otrzymać nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej za swój występ w "Wicked".