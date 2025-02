"Ocupas" to bez wątpienia jedna z największych zmór posiadaczy nieruchomości w Hiszpanii. Są to nielegalni lokatorzy, których szybko można się pozbyć jedynie w ciągu 48 godzin od ich wejścia do nieruchomości. Później konieczne są batalie sądowe, które trwają miesiącami, a nawet latami. W przypadku hotelu na Majorce właściciel zdecydował się jednak na inne, mniej etyczne rozwiązanie.