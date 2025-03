Wirtualna Polska podała, że doszło do tego, iż w poprzedniej kadencji jedna z posłanek Lewicy miała kupić alkomat, aby sprawdzać trzeźwość polityków przed posiedzeniami klubu. Dodatkowo dziennikarze WP ujawnili, że Szejna miał otrzymać z tzw. kilometrówek aż 122 tys. zł.

– Myślę, panie ministrze, że dobrze byłoby urlopować pana ministra Andrzeja Szejne do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. I nie mówię o kłopotach zdrowotnych – powiedział na posiedzeniu rządu Donald Tusk.

PiS domaga się dymisji Andrzeja Szejny

Andrzej Szejna jest politykiem o bogatym doświadczeniu zawodowym. W czerwcu 2004 został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. Do 2007 pełnił w PE funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stanowienia Prawa, był też m.in. członkiem Delegacji do spraw stosunków z Białorusią i Izraelem. W styczniu 2016 roku został wiceprzewodniczącym SLD. W 2022 roku został wiceprzewodniczącym Partii Europejskich Socjalistów. Od 2023 roku jest wiceministrem spraw zagranicznych.