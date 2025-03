Za reprezentantami Polski w piłce nożnej dwa mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. W miniony piątek (21 marca) Biało-Czerwoni zagrali z Litwą . W 81. minucie jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił Robert Lewandowski . Z kolei w poniedziałek (25 marca) Polacy zmierzyli się z reprezentacją Malty. Zdobyliśmy dwie bramki, które strzelił Karol Świderski.

To nagranie z Lewandowskim podbija sieć. Chłopiec zapytał o bułki

Jeden z chłopców zwrócił się do Roberta Lewandowskiego z nietypowym tematem. Był ciekaw, jakie... bułki lubi jeść piłkarz. "Lewy" był nieco zaskoczony i na początku odpowiedział, że nie jada bułek. – Jak to nie je pan bułek? – zareagował na to dzieciak. Kapitan naszej drużyny przyznał, że lubi chleb żytni, ale dawno nie jadł bułek.