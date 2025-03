Pascal o relacji z Aniston. "Jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi"

Pojawiły się też głosy, że mogło być to spotkanie biznesowe, bowiem ostatnio Aniston zaproponowała Pascalowi , aby dołączył do obsady "The Morning Show". Tymczasem głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. W rozmowie z Entertainment Tonight nawiązał do relacji z aktorką i ich kolacji w Tower Bar.

W innym wywiadzie z Access Hollywood 49-latek odpowiedział na pytanie, czy namawiał Aniston do występu w "The Last of Us". – Może wystąpię w jej produkcji. To nie byłoby takie straszne – powiedział, mając na myśli wspomniane wcześniej "The Morning Show". Dopytany, czy naprawdę chciałby to zrobić, odparł: – Zrobiłbym wszystko dla Jennifer.