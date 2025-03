Pierwsze zdjęcia z filmu "The Wizard of the Kremlin", w którym Jude Law gra Władimira Putina Fot. Marechal Aurore / ABACA / East News; VYACHESLAV PROKOFYEV / AFP / East News; Montaż: naTemat

Jude Law może pochwalić się naprawdę imponującą filmografią, którą otwierają takie tytuły jak "Utalentowany pan Ripley" i "Wróg u bram", a zamykają m.in. "Sherlock Holmes" i "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a". Kariera brytyjskiego aktora trwa nieprzerwanie od 1987 roku.

Gwiazdor serialu "Młody papież" HBO i dramatu historycznego "Regentka" (o Henryku VIII Tudorze i jego żonie Katherine Parr) z wiekiem wybiera coraz odważniejsze kreacje. Lawa zobaczymy niebawem na ekranie jako prezydenta Rosji Władimira Putina. Tak prezentują się pierwsze zdjęcia z planu "The Wizard of the Kremlin".

Jude Law jako Władimir Putin w filmie "Mag z Kremla" (FOTO)

"The Wizard of the Kremlin" to adaptacja filmowa debiutanckiej powieści Giuliana da Empoli "Mag z Kremla" (oryg. Le mage du Kremlin"), która ukazała się w kwietniu 2022 roku. Fabuła skupia się na fikcyjnym Wadimie Baranowie, dawnym producencie reality show i szarej eminencji Władimira Putina. Powieść jest prowadzona z perspektywy emerytowanego Baranowa, który wspomina Federację Rosyjską lat 90. XX wieku i ujawnia, jaki był jego wkład w politykę kraju.

Wadim Baranow miał być wzorowany na rosyjskim polityku Władysławie Surkowie, pracowniku administracji prezydenta Borisa Jelcyna, a do 2020 roku wiernym wspólniku Putina. Da Empoli przyznał, że nieoczywista postać Surkowa, który prywatnie jest entuzjastą awangardy i rapu, zainspirowała go do zostania pisarzem.

Choć "Mag z Kremla" bazuje na fikcji, wiele zdarzeń przedstawionych w książce znajduje odzwierciedlenie w prawdziwej rzeczywistości. Autor podkreślał, że jego dzieło śledzi polityczną metamorfozę Putina.

Za kamerą adaptacji "The Wizard of the Kremlin" stanął francuski reżyser Olivier Assayas ("Irma Vep" i "Stylistka"). W obsadzie – oprócz Jude'a Lawa w roli Putina – znaleźli się też Paul Dano ("Aż poleje się krew"), Alicia Vikander ("Dziewczyna z portretu"), Zach Galifianakis ("Kac Vegas") i Tom Sturridge ("Sandman").

Plan zdjęciowy "Maga z Kremla" wystartował właśnie w Rydze. W mediach społecznościowych znajdziemy już pierwsze zdjęcia, na których Law wygląda jak przywódca Rosji.