Cała historia rozpoczęła się kilka miesięcy temu, gdy 51-letnia kobieta zaczęła odczuwać gorsze samopoczucie. Chodziła do lekarzy, ale żadne z badań nie potrafiły wyjaśnić, co tak naprawdę jej dolega. Dopiero po pewnym czasie, kiedy stan zdrowia pogorszył się na tyle, że kobieta trafiła do szpitala, okazało się, że cierpi na poważne obrażenia wewnętrzne. Lekarze zasugerowali, że mogła zostać otruta. Wtedy 51-latka zaczęła podejrzewać, że coś złego dzieje się w pracy.