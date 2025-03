Polska jest pięknym krajem, którego walorów często nie doceniamy. Właśnie dlatego akcje takie jak bon turystyczny 2025 mogą sprawić, że na nowo zakochamy się w niektórych regionach. Podczas akcji będziecie mogli zarezerwować pobyty w woj. podlaskim, gdzie natura będzie otaczała was na każdym kroku.

Kto dostanie Podlaski Bon Turystyczny 2025? Każdy. Trzeba tylko spełnić konkretne warunki

200, 300 lub 400 zł do zgarnięcia w ramach bonu turystycznego 2025

Na wakacje będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 400 zł. Wystarczy, że zarezerwujecie minimum dwa noclegi w jednym z obiektów biorących udział w akcji. Ich lista nie jest jeszcze znana, bo dopiero rozpoczął się nabór ofert, który potrwa do 11 kwietnia. O sam bon będzie można starać się w dwóch turach od 20 kwietnia do grudnia 2025 roku.

Wiadomo jednak, że na liście znajdą się kempingi, pola biwakowe, hostele, pokoje gościnne, agroturystyki, ośrodki wypoczynkowe, dworki, zamki, pałace, ale i hotele od tych z jedną gwiazdką, do luksusowych obiektów pięciogwiazdkowych.

Od tego jaki obiekt wybierzecie, będzie zależała kwota dopłaty. W przypadku kempingów, schronisk i kwater będzie to 200 zł. Za rezerwację w dworkach, pałacach i ośrodkach dostaniecie 300 zł. Natomiast pobyt w hotelach z trzema gwiazdkami i więcej będzie oznaczał najwyższą dopłatę.

Wniosek o przyznanie bonu turystycznego trzeba będzie złożyć online na stronie podlaskibonturystyczny.pl. Pierwszy nabór wniosków na pobyt w kwietniu lub maju rozpocznie się 20 kwietnia (Wielkanoc) i potrwa do 31 maja. Od 1 czerwca do końca grudnia będzie można starać się o dofinansowanie na noclegi realizowane od czerwca do grudnia, w tym na wakacje.