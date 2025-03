"To jeszcze jest demokracja, ale 'demokracja-borderline', czyli demokracja w fazie przejścia do oligarchii" – tak sytuację w USA opisuje były niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer w wywiadzie dla agencji DPA.

Fischer nie kryje również, że "bardzo się cieszy" z tego, iż nie jest już aktywnym politykiem i nie musi negocjować z Donaldem Trumpem . W przypadku prezydenta USA pochlebstwa do niczego nie prowadza – mówi. Niedawno z Donaldem Trumpem spotkali się na przykład prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte, którzy obsypali amerykańskiego prezydenta komplementami. "Myślę, że to oszukiwanie samego siebie" – powiedział Fischer.

Europa musi działać razem

"Trump nie jest idiotą. Dokładnie wie, co robi. Wie też, czy ktoś podstępnie próbuje mu coś sprzedać" – dodał. Zdaniem Fischera prezydentowi USA należy stawić czoła z pewnością siebie. "Trump myśli kategoriami władzy i ego" – ocenił. "Schlebianie mu odnosi się tylko do kategorii ego. To nie zadziała. My, Europejczycy, musimy stać się potęgą. Potęgą militarną. Nigdy nie sądziłem, że powiem to publicznie" – przyznał były szef MSZ. I dodał, że ludziom takim jak Trump czy prezydent Rosji Władimir Putin może zaimponować tylko siła.