CBOS opublikował wyniki najnowszego sondażu, z którego wynika, że obecny rząd popiera 36 proc. ankietowanych – to taki sam wynik jak w lutym. Przeciwnych mu jest 38 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 pkt proc.

Obojętność wobec działań rządu zadeklarowało 23 proc. badanych – wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Natomiast odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 3 proc. badanych.

Działania rządu od początku jego kadencji pozytywnie ocenia 38 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. Z kolei 50 proc. respondentów ma o nim negatywne zdanie – to wzrost o 1 pkt proc. A 12 proc. ankietowanych nie ma zdania, co oznacza spadek o 3 pkt proc.