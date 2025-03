Leonardo DiCaprio w nowym filmie. Fot. YouTube / Leonardo DiCaprio

"One Battle After Another" (nie ma jeszcze polskiej wersji tytułu) to film inspirowany powieścią z lat 90. Thomasa Pynchona pt. "Vineland". Książka postmodernistycznego pisarza opowiadała o Kalifornii połowy lat 80. oraz rzeczywistości za prezydentury Ronalda Reagana. Według zapowiedzi najnowsza produkcja z Leonardo DiCaprio będzie łączyła w sobie "elementy politycznej satyry, czarnej komedii oraz klasycznego kina akcji". Aktor wcieli się tam w Boba Fergusona byłego wojskowego, któremu porwano córkę.

Zwiastun nowego filmu z DiCaprio. Na premierę "One Battle After Another" czeka wiele osób

Jego bohater będzie współpracował z innymi byłymi rewolucjonistami, by uratować nastolatkę z rąk oprawców. Choć o szczegółach fabuły niewiele wiadomo, to po zwiastunie można się spodziewać, że film będzie trzymał w napięciu. Nie da się też ukryć, że "One Battle After Another" cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wiele osób czeka z niecierpliwością na tę premierę. Zwiastun obejrzało już ponad 1 mln osób.

Za reżyserię filmu z DiCaprio odpowiada Paul Thomas Anderson, który ma już na swoim koncie takie produkcje jak: "Aż poleje się krew", "Magnolia", "Boogie Nights", "Nić widmo" i "Licorice Pizza". Ta będzie jednak najdroższa z całej jego filmografii. Budżet "One Battle After Another" sięgnął nawet 140 milionów dolarów. Zdjęcia kręcono głównie w Kalifornii, ale część powstała również w El Paso w Teksasie.

