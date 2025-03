Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, na które powołuje się WP, liczba wniosków o udzielenie ochrony składanych przez obywateli Ukrainy rośnie. W 2024 roku Ukraińcy złożyli 7 tysięcy takich wniosków, stanowią zatem najliczniejszą grupę wnioskodawców. Oznacza to trzykrotny wzrost w porównaniu do lat 2022 i 2023.