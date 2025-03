Przypomnijmy: we wtorek 25 marca około godziny 16:45 zaginęło czworo amerykańskich żołnierzy. Stało się to na litewskim poligonie w Podbrodziu (Pabradė). Znaleziono tylko pojazd opancerzony Hercules, którym po poligonie poruszali się wojskowi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że utknął w bagnie. Żołnierzy szukają żołnierze amerykańscy, litewscy, straż graniczna i prywatne firmy. Wszystko stało się zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Białorusią.

Trump zaskakująco mało wie?

"Trump nie wiedział o żołnierzach... a oni nie powiedzieli mu o czacie Signal... Kto tak naprawdę rządzi Białym Domem?" – pisze w serwisie X organizacja The Lincoln Project. Nawiązuje oczywiście do tzw. signalgate. W tej aferze amerykańscy oficjele przypadkowo dołączyli do grupy w komunikatorze Singal dziennikarza .

Okazało się, że na grupie omawiali plany ataku na rebeliantów Huti w Jemenie. Jeffrey Goldberg, redaktor naczelny "The Atlantic" do pewnego momentu myślał, że to jakiś żart. Potem przekonał się, że to prawdziwa komunikacja z udziałem sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych najwyższych rangą amerykańskich urzędników.