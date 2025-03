Milion min przeciwpiechotnych dla Polski

Ofiarami min przeciwpiechotnych są przede wszystkim cywile

Grossmann przypomniała, że Konwencja Ottawska została podpisana w 1997 r., a obecnie należą do niej 164 państwa. Ponad 80 proc. osób poszkodowanych w wyniku wybuchu min przeciwpiechotnych to osoby cywilne.

Polska poinformowała w 2016 r., że całkowicie pozbyła się min przeciwpiechotnych. Obecnie Polacy i Bałtowie chcą odrzucić te ograniczenia. "Zagrożenie wojskowe wyraźnie wrosło" – czytamy we wspólnym stanowisku. "Wymaga to wzmocnienia potencjału odstraszania i obrony". Litewskie ministerstwo obrony oświadczyło konkretnie, że "wcześniejsze prawne zobowiązania" uznawane są obecnie za "ograniczenie zdolności Litwy do obrony kraju".

"To, co w czasach pokoju uważano za słuszne, przestaje obowiązywać w czasach, gdy we własnym kraju grozi wojna" – pisze Grossmann zaznaczając, że tego poglądu nie podziela minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide. Konwencja Ottawska jest jego zdaniem szczególnie istotna właśnie w czasach wojny. Miny przeciwpiechotne utrudniają odbudowę kraju po wojnie i sprawiają, że całe połacie kraju stają się niezdolne do zamieszkania – uważa norweski polityk.