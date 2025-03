"Biedne istoty" – film, który trzeba zobaczyć

Jeśli szukacie czegoś nietuzinkowego, "Biedne istoty" to pozycja obowiązkowa. Film w reżyserii Jorgosa Lantimosa to prawdziwe dzieło sztuki, które zdobyło aż cztery Oscary , w tym dla najlepszej aktorki Emmy Stone. Więcej o tej produkcji pisały nasze redakcyjne koleżanki z działu "Kultura".

Produkcja zachwyca nie tylko grą aktorską, ale także kostiumami, charakteryzacją i scenografią. To film nieco ekscentryczny, pełen surrealistycznych wizji, ale jednocześnie fascynujący i wciągający. Teraz można go obejrzeć na Max. Jest to dobra okazja do tego, by nadrobić ten oscarowy hit.