Czteroodcinkowy serial "Dojrzewanie" (oryg. "Adolescence") trzyma w napięciu już od pierwszych minut. Uzbrojeni policjanci wyważają drzwi domu Millerów. Matka w panice kładzie się na ziemi, gdy ojciec zasypuje intruzów nerwowymi pytaniami. Tymczasem na piętrze funkcjonariusze odnajdują 13-letniego Jamiego. To właśnie po niego przyszli. Chłopak dowiaduje się, że jest podejrzany o morderstwo – i że policja zamierza go aresztować.

4 seriale podobne do kryminału "Dojrzewanie" (LISTA)

"Punkt wrzenia"

Ocena w serwisie IMDb: 7,8/10 (z 5,1 tys. głosów) Ocena na Rotten Tomatoes: 100 proc. Gdzie obejrzeć? Canal+

"Punkt wrzenia" (oryg. "Boiling Point") to znakomita pozycja dla fanów Stephena Grahama, którego talent aktorski jest nieoceniony. Miniserial Philipa Barantiniego ("Accused"), Jamesa Cummingsa ("A Place for Everything") i wspomnianego gwiazdora jest sequelem filmu o tym samym tytule z 2021 roku.

Stresująca atmosfera w kuchni napędzana jest przez wielowymiarowe dramaty drugoplanowych postaci i dynamiczną pracę kamery. Wiele osób powiązanych z gastronomią uważa "Punkt wrzenia" za jedną z najlepszych reprezentacji ich pracy na małym ekranie. To taka brytyjska wersja "The Bear" , ale ciut poważniejsza.

"Będzie bolało"

Ocena w serwisie IMDb: 8,4/10 (z 20 tys. głosów) Ocena na Rotten Tomatoes: 96 proc. Gdzie obejrzeć? CDA Premium i Canal+

"Będzie bolało" jest jak serial "Fleabag", tyle że osadzony w klimacie niedofinansowanej i pełnej absurdów porodówki. Scenariusz dramatu komediowego w reżyserii Lucy Forbes ("The End of the F***ing World") i Toma Kingsleya ("Doktor Who") powstał na podstawie dziennika byłego lekarza Adama Kaya, który po pracy w medycynie miał zespół stresu pourazowego.