Oblężenie turystów w Tatrach. Ogromna kolejka, by podziwiać ten widok

W Tatrach zaroiło się od turystów, którzy korzystają ze słonecznej pogody i wyruszają na górskie wędrówki. To także czas, gdy kwitną krokusy. "Fioletowe pola" to widok, który warto zobaczyć. W ten weekend, by wejść na szlak w Dolinie Chochołowskiej ustawiła się spora kolejka.