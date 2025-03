Wszystko zaczęło się od jednego filmu. Książulo , który odwiedził w październiku ubiegłego roku bar pani Marii, nagrał materiał, w którym zachwalał jakość serwowanych tam dań. Lokal do momentu pojawienia się w nim znanego youtubera był znany tylko bywalcom, gdyż znajduje się w Ratuszu na warszawskim Żoliborzu. Po rekomendacji Książula do małego baru zaczęły schodzić się tłumy nowych klientów.

Właścicielka zamyka bar, który chwalił Książulo. Burza w internecie

"No straszne, kobieta na jakiś czas dostała szansę od losu, by porządnie zarobić, no ale nie, ma ból tyłka, że klientów za dużo. Zamiast ustalić limit, że np. wydaje dziennie tylko 100 obiadów, strzela focha i zamyka na stałe" – napisał jeden z użytkowników. Inni zauważyli, że gdy biznes zaczyna przynosić zyski, to, zamiast go rozwijać, pani Maria decyduje się na zamknięcie. "Każdy normalny, komu się biznes rusza, zatrudnia pracowników i robi siano samemu, nie musząc tyle dymać" – skomentował kolejny internauta.