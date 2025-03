Poniedziałek 31 marca to sądny dzień (dosłownie) dla Zbigniewa Ziobry . Właśnie dziś Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy wniosek komisji śledczej ds. Pegasusa dotyczący aresztu dla byłego ministra. Dokładnie chodzi o "zastosowanie kary porządkowej w postaci 30 dni aresztu" za notoryczne niestawianie się na przesłuchania w sejmowej komisji zajmującej się aferą Pegasusa.

Przypomnijmy: Ziobro aż pięć razy nie przychodził na posiedzenia komisji. Ostatnim razem, 31 stycznia były minister spokojnie udzielał wywiadu w TV Republika w momencie, gdy powinien być w Sejmie. Po wyjściu ze studia przejęła go policja, ale dowiezienie Ziobry na czas się nie powiodło.

Sędzia Grochowicz nie jest popularny w środowiskach prawicowych. To on umorzył sprawę Jakuba Żulczyka, pisarza, który nazwał prezydenta Andrzeja Sebastiana Dudę "debilem". Sędzia uznał, że nie doszło do znieważenia głowy państwa, bo Żulczyk wszystko merytorycznie wytłumaczył, zaś jego krytyki nie można tłumić.