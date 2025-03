Miesiącami truła koleżankę z pracy. Jest komentarz Polskiego Radia

Nagranie, na którym 56-letnia sprzątaczka wlewa chemikalia do napoju koleżanki z pracy, wstrząsnęło opinią publiczną. Trwało to kilka miesięcy. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety. Do zdarzenia doszło w siedzibie radiowej Trójki w Warszawie. Jest komentarz Polskiego Radia.