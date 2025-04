Chodzi o chochlę do zupy marki Suppenkelle. Jak podano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej sklepu TEDi , produkt został wycofany ze sprzedaży. "Testy wykazały podwyższoną zawartość pierwszorzędowych amin aromatycznych" – poinformowano.

Ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia nie zaleca się dalszego użytkowania produktu. Chochla była dostępna w sprzedaży od 2 maja 2024 roku do 31 marca 2025 roku i kosztowała 5 zł. Sieć informuje, że produkt można zwrócić do sklepu lub wymienić na inny o tej samej wartości. Numer artykułu to: 29821001001000000100.