Walkę na śmierć i życie poprzedzają dożynki, podczas których z każdego dystryktu wybierana jest losowo dwójka trybutów w wieku od 12 do 18 roku życia. Wyzyskiwani płacą więc za przeszłość krwią swoich dzieci – a to wszystko przed obiektywami kamer i ku uciesze kapitolińskiej gawiedzi.

"Igrzyska śmierci" powinny być lekturą obowiązkową przez "1984"

W "Igrzyskach śmierci" najpierw poznaliśmy historię właśnie tej dziewczyny pochodzącej z górniczego dystryktu inspirowanego klimatem Appalachów, która zgłosiła się do igrzysk w zastępstwie za swoją młodszą siostrę. Collins poświęciła brawurowej nastolatce, która nieświadomie zapoczątkowała rewolucję we wszystkich dystryktach, trzy książki. Arcywrogiem, który niczym Wielki Brat patrzy na każdy – nawet najmniejszy – ruch protagonistki, jest bezwzględny prezydent Panem, Coriolanus Snow.

O czym jest książka "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"?

W kolejnym prequelu zatytułowanym "Wschód słońca w dniu dożynek" autorka jeszcze bardziej podkreśla nasze podobieństwo do mieszkańców Kapitolu, czyli biernych obserwatorów domagających się zabawy (posługuje się tym, by zmusić nas do myślenia).

We "Wschodzie słońca w dniu dożynek" cofamy się do czasów młodości Haymitch Abernathyego, którego w "Igrzyskach śmierci" z 2008 roku poznaliśmy jako mentora Katniss i Peety, a także funkcjonującego alkoholika chętnie sięgającego po butelkę bimbru, by zapomnieć o okropnościach, jakie przydarzyły mu się na arenie. W dniu swoich 16. urodzin Hay zostaje wylosowany do jubileuszowej edycji wydarzenia, podczas którego podwojono liczbę zawodników.