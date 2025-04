Aktor zmarł 1 kwietnia. Jego córka Mercedes Kilmer w rozmowie z dziennikiem "The New York Times" podała, że przyczyną śmierci ojca było zapalenie płuc. W sieci momentalnie pojawiło się wiele wspomnień i kondolencji. Jedną z takich wiadomości opublikowała Wołejnio.

Celebrytka twierdzi, że spotykała się z Kilmerem w latach 2002-2004. "Może nie spędziliśmy ze sobą dużo czasu, ale był wystarczający, by poznać tę wyjątkową postać. Zapamiętam go do końca życia" – napisała i dodała, że zobaczyli się po raz pierwszy w sylwestra w Miami. Przed wejściem do klubu Mint Wołejnio natknęła się na swojego przyjaciela Aliego, który "miał bliski kontakt z Valem".