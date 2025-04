Ten produkt za 12 zł z Hebe wygładza twarz w jedną noc. Ratunek na pryszcze i zaskórniki

Czy istnieje kosmetyk, który za grosze rozprawia się z pryszczami i zaskórnikami w jedną noc? Okazuje się, że tak. I to za jedyne 12 zł! Serum z kwasem salicylowym 2 proc. od Nacomi Next Level to prawdziwa perełka, którą można znaleźć w drogeriach Hebe. Musisz je poznać niezależnie od rodzaju skóry, jaki masz – w końcu każdemu z nas czasem wyjdzie jakiś pryszcz czy zaskórnik. Ale da się temu szybko zaradzić.