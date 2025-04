Promocja na narzędzia samochodowe dla kierowców. Walka Lidla z Biedronką. Fot. 123RF / zdjęcie seryjne

Reklama.

Lidl oferuje w promocyjnych cenach przede wszystkim produkty marki Parkside, elektronarzędzia czy urządzenia akumulatorowe. Można je kupić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Kupimy różne zestawy kluczy i śrubokrętów, wiertarki, wkrętarki i piły, a nawet stoły warsztatowe.

Akcja Lidla nie mogła pozostać bez odpowiedzi w Biedronce, która także przygotowała specjalną ofertę na narzędzia samochodowe. Portugalska sieć stawia na produkty marek Niteo czy Blaupunkt. Niektóre produkty są przecenione prawie o połowę. Oto wybrane produkty z Biedronki za serwisem moto.pl.

Reklama.

Klucz do kół Sena, teleskopowy, z nasadkami - cena 29,90 zł (przecena z 59,90 zł) Klucze płasko-oczkowe, 8 sztuk, z ruchomą głowicą - cena 99 zł (przecena z 199 zł) Podnośnik hydrauliczny Sena typu żabka, 2T - cena 135 zł (przecena z 199 zł) Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką Niteo, 20 elementów - cena 89,90 zł (przecena z 129 zł) Myjka ciśnieniowa Niteo, 1800 W, czarna - cena 349 zł (przecena z 489 zł) Zestaw do pielęgnacji samochodu K2 XXL, 14 elementów - cena 175 zł (przecena z 229 zł) Zestaw bezpieczeństwa do samochodu (gaśnica, trójkąt, kamizelka, apteczka) - cena 94,90 zł (przecena z 149 zł) Klucze nasadowe Neo Tools, zestaw, 77 elementów - cena 299 zł (przecena z 449 zł) Klucz udarowy Niteo, 720 W, z akcesoriami - cena 199 zł (przecena z 299 zł) Wkrętak akumulatorowy Niteo, 3,6 V - cena 49,90 zł (przecena z 69,90 zł) Szlifierka kątowa Blaupunkt CG5010, 18 V - cena 179 zł (przecena z 199 zł) Klucz udarowy akumulatorowy Force Tools z walizką, 2 akumulatory - cena 279 zł (przecena z 499 zł) Piła szablasta Blaupunkt RS6010, 800 W - cena 199 zł (przecena z 299 zł) Odkurzacz warsztatowy Niteo, 1300 W, zbiornik 20 l - cena 199 zł (przecena z 279 zł) Kompresor akumulatorowy Sena Prowerk, 8V, 4 końcówki - cena 99 zł (przecena z 199 zł)