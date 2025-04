Krzysztof Gawkowski zabrał głos ws. zachowania Jarosława Kaczyńskiego . Minister cyfryzacji określił go m.in. jako "cynika do kwadratu". Prowadząca zwróciła uwagę, że prezes PiS mówił po niedawnym przesłuchaniu o "regule norymberskiej".

– Kaczyński i spółka namalowali nowy styl kreślenia tego, co jest w polityce ważne yzn. będziemy opowiadać, tym, którzy rządzą, że ich zastraszymy. 'Jak nas będziecie zamykać za nasze przestępstwa, to i wy będziecie siedzieć', ale jakbyście nam odpuścili, to może nie – odniósł się do sprawy Gawkowski.