Action – ten gadżet przyda się, gdy wpadną goście. Elegancki na przekąski Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EN/Montaż:naTemat.pl

Reklama.

Action – ten gadżet przyda się, gdy wpadną goście. Elegancki na przekąski

Lubię organizować spotkania z przyjaciółmi i rodziną, ale często zdarza się, że zapraszam ich w ostatniej chwili. Wtedy szukam rozwiązań, które pozwolą mi szybko zaserwować coś smacznego i efektownego. I właśnie tutaj przydał mi się produkt z Action.

Pierwszą rzeczą, która przyciągnęła moją uwagę, był design naczynia. Jest eleganckie, ale zarazem praktyczne. Deska jest wykonana z bambusa, co już samo w sobie jest dużym plusem.

Bambus to materiał, który od lat cieszy się dużym uznaniem za swoją wytrzymałość oraz ekologiczność. Co więcej, jest to bambus z certyfikatem FSC®, co oznacza, że jest odpowiedzialnie pozyskiwany – coś, co bardzo cenimy w dzisiejszych czasach, gdy troska o środowisko jest niezbędna.

Reklama.

Praktyczna i w niskiej cenie

W zestawie znajdują się również 4 ceramiczne miseczki, które idealnie pasują do każdej z sekcji deski. Te miseczki mają uniwersalny design, dzięki czemu doskonale komponują się z każdą okazją.

Mogą służyć do przechowywania różnorodnych przekąsek – od oliwek, przez orzeszki, aż po różne dipy i sosy. Warto dodać, że miseczki są również przystosowane do kuchenki mikrofalowej, co jest ogromnym plusem. Jeśli zdecydujesz się na podgrzanie jakiegoś dipu lub sera, nie będziesz musiała martwić się o to, że zniszczysz naczynie.

Reklama.

Za ten cały zestaw – deska bambusowa i 4 ceramiczne miseczki – zapłacimy tylko 26,95 zł. To naprawdę rozsądna cena, biorąc pod uwagę jakość wykonania, funkcjonalność oraz estetykę produktu.

Podsumowując, deska do serwowania Moritz & Moritz z Action to prawdziwy must-have w każdej kuchni. Dzięki niej serwowanie przekąsek staje się szybkie, łatwe i eleganckie. Jeśli więc szukasz produktu, który ułatwi ci organizowanie spotkań w gronie przyjaciół lub rodziny, to ten zestaw będzie strzałem w dziesiątkę. Wystarczy dobra deska i kilka pysznych przekąsek, a reszta zrobi się sama!