Posłanka PiS przeprosiła Giertycha. Tak zareagował poseł KO

W minioną środę podczas obrad Sejmu doszło do głośnej awantury. Politycy PiS skandowali w kierunku Romana Giertycha, hasło "morderca". W piątek poseł KO poinformował, że otrzymał przeprosiny od posłanki PiS, jednak zaznaczył, że nie była to Iwona Arent. Nie zamierza on podejmować w jej kierunku kroków prawnych.