Hebe – promocja na tusz do rzęs. Nowy trend makijażowy na wiosnę

Hebe – promocja na tusz do rzęs. Nowy trend makijażowy na wiosnę

Brąz to kolor, który już od jakiegoś czasu zyskuje na popularności, a w tym roku bije rekordy. Co ważne, makijaż wiosenny stawia na naturalność, subtelność i pielęgnację. Zdecydowanie mniej na naszych twarzach będzie intensywnego krycia czy mocnych konturowań, a więcej na akcentach, które podkreślają naszą urodę w sposób delikatny i harmonijny.

Czym jest brązowy tusz do rzęs? To subtelniejsza alternatywa dla klasycznej czerni, która doskonale wpisuje się w wiosenne trendy. Dzięki niemu nasze rzęsy wyglądają naturalnie, a spojrzenie zyskuje ciepły, niemal „słoneczny” efekt.

Brązowy tusz świetnie komponuje się z wiosennym makijażem, który stawia na świeży, wypoczęty wygląd i zdrową cerę. Często mówi się o tym, że w tym sezonie kobiety coraz bardziej stawiają na pielęgnację skóry – w końcu zdrowa cera jest najlepszą bazą do makijażu!

Właśnie dlatego makijaż wiosenny nie jest już tak intensywny jak zimą. Odpuszczamy sobie sztuczne akcenty i zamiast tego wybieramy kosmetyki, które będą subtelnie podkreślać naszą naturalną urodę.

Brązowe rzęsy – naturalny look na wiosnę

Makijaż w stylu no-makeup, który jest na topie od kilku sezonów, nabrał nowego wymiaru. Brązowy tusz do rzęs nie tylko podkreśla spojrzenie, ale daje efekt miękkiego, ciepłego looku, który świetnie komponuje się z naturalnym makijażem.

Oprócz tego jest idealnym wyborem do pracy, na spotkania czy casualowe wyjścia, gdzie zależy nam na lekkim, ale zarazem efektownym makijażu.

I teraz najlepsze – znalazłam moją ulubioną perełkę, którą zdecydowanie polecam. To tusz Revlon Ultimate All-In-One w odcieniu brązowym, który możecie znaleźć teraz w Rossmannie w promocji za zaledwie 10 zł!

Tak, dobrze przeczytałyście – 10 zł za tusz, który robi wszystko, co powinien: podkreśla rzęsy, nadaje im objętości i długości, a przy tym sprawia, że wyglądają naturalnie, jakby były po prostu „z natury” piękne.

Jest to tusz, który sprawdza się nie tylko w codziennym makijażu, ale także w wersji na specjalne okazje. Na pewno zrobicie wrażenie, nawet jeśli będzie to tylko delikatny makijaż do pracy. W dodatku jego cena w promocji sprawia, że jest to kosmetyk, który nie nadwyręży naszego budżetu, a będzie nam służył przez wiele tygodni.

Jak wykonać idealny makijaż na wiosnę?

Brązowy tusz to tylko początek! Wiosną warto postawić na proste, ale efektowne akcenty. Idealny look to:

Podkreślone brwi – laminacja lub pomada do brwi to strzał w dziesiątkę. Dzięki nim spojrzenie staje się bardziej wyraziste, a twarz – świeża. Brązowe rzęsy – tusz, który doda objętości, ale zachowa naturalność. Pożegnajmy czarny tusz na rzecz ciepłego brązu. Róż w kremie – nic nie podkreśli wiosennego blasku skóry lepiej niż kremowy róż, który doda cerze subtelnego zdrowego koloru. Błyszczyk – lekki, nawilżający błyszczyk to doskonały wybór, który doda świeżości i naturalnego blasku ustom.