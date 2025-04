Co Tomasz Trela usłyszał w Sejmie od Mariusza Goska? Poseł Lewicy opowiedział o tym w rozmowie z naTemat.pl Filip Naumienko / REPORTER; Anita Walczewska / East News; kolaż: naTemat.pl

– To było w trakcie zamieszania, jakie wywoła ekipa PiS, kiedy Roman Giertych wyszedł na mównicę sejmową. Obok niego stał już Jarosław Kaczyński i gromadzili się inni posłowie PiS. My wtedy wstaliśmy, przysłuchując się temu, co się dzieje. I wtedy podbiegł do mnie Mariusz Gosek, który był tam chyba po to, żeby bronić prezesa – mówi Tomasz Trela w rozmowie z naTemat.pl.

Poseł Lewicy zaznacza, że wcześniej nie zamienił z Goskiem nawet słowa. – Ale on zaczął do mnie wymachiwać palcem, i to jest na nagraniach z kamer sejmowych – relacjonuje Trela.

Krzyczał: "A tobą to się zajmą służby specjalne, twoją rodziną zajmą się służby specjalne, ja będę tego pilnował". I zaczął się odgrażać. Tomasz Trela o akcji z Mariuszem Goskiem z PiS w Sejmie

Tomasz Trela usłyszał groźby od Mariusza Goska w Sejmie

Świadkami tej sytuacji byli inni parlamentarzyści.

– Między innymi poseł Adrian Witczak, minister Czesław Mroczek i Witold Zembaczyński, z którymi siedzimy obok siebie w ławach sejmowych. I wszyscy słuchaliśmy tego, co pan poseł Gosek wygaduje. On w ogóle był dzisiaj bardzo pobudzony. Wracając na swoje miejsce, zaczął jeszcze wymachiwać rękami do Magdaleny Sroki i coś do niej krzyczał – mówi nam polityk.

Trela wyjaśnia też w rozmowie z naTemat.pl, co zrobi z tą sprawą.

– Na razie mamy ściągnięty obraz z kamer, na którym widać, jak poseł Gosek wymachuje do mnie palcem, i próbujemy wydobyć z tego dźwięk, ponieważ to było w czasie zarządzonej przez wicemarszałka przerwy i nie wszystkie mikrofony były włączone. A później przeanalizujemy całą sprawę – tłumaczy polityk.

Poseł Lewicy o awanturze w Sejmie: Do rękoczynów brakowało niewiele

Tomasza Trelę poprosiliśmy też o komentarz do samej awantury w Sejmie z udziałem Romana Giertycha, Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków PiS, którzy w środę (2 kwietnia) otoczyli mównicę w Sejmie.

– Moim zdaniem oni mieli taki przykaz od rana, żeby zrobić rozróbę w Sejmie. Dlatego Kaczyński wyszedł na mównicę i wywołał na koniec Giertycha – ocenia polityk Lewicy.

– Krzyczenie do posła z mównicy "Morderca!" to sytuacja, która w polskim Sejmie nie wydarzyła się nigdy wcześniej. A posłanka Arent niemalże włożyła Giertychowi palec do oka. Do rękoczynów brakowało niewiele – podsumowuje wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Posłowie PiS wykrzykiwali do Giertycha: "Morderca!"

Przypomnijmy, że Roman Giertych zapowiedział już kroki prawne po tym, jak Iwona Arent z PiS wykrzykiwała do niego w Sejmie, że jest "mordercą". Jarosław Kaczyński powtórzył natomiast w rozmowie z dziennikarzami, że mecenas i poseł KO w pewnym sensie przyczynił się do śmierci Barbary Skrzypek, a część posłów PiS nabrało wody w usta i nie chce komentować scen, do jakich doszło na sali plenarnej parlamentu.

Wszystko zaczęło się od emocjonalnego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego.

– Mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci śp. Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. I mamy tutaj na sali można powiedzieć głównego sadystę – Giertycha, niejakiego Giertycha, bo to jego adwokat najbardziej znęcał się w trakcie tego przesłuchania – wykrzykiwał prezes PiS z mównicy.

Na słowa Kaczyńskiego zareagował od razu mecenas i poseł KO. – Zostałem nazwany sadystą przez pana Jarosława Kaczyńskiego – zaczął Giertych, ale jego wypowiedź ciągle zakłócał prezes PiS, który również podszedł do mównicy. – Jarku, siadaj spokojnie. Uspokój się – odparł poseł KO.

– Nie jestem z tobą na "ty", łobuzie! – wykrzyknął w pewnym momencie zdenerwowany Kaczyński. Po chwili mównicę oblegli też inni posłowie PiS. Najgłośniejsza w całej tej grupie była Iwona Arent.

– Złaź, morderco!" – wykrzyczała kilka razy posłanka Arent w kierunku Giertycha. – Morderca! – kontynuowała już odwrócona twarzą do innych polityków PiS zebranych wokół mównicy. Jej słowa natychmiast podchwycili inni posłowie partii Kaczyńskiego i po chwili cała sala plenarna Sejmu usłyszała skandowanie "Morderca".

Iwona Arent odniosła się do swoich słów także w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem w Sejmie. – Roman Giertych jest pośrednio mordercą. Wystarczy, że pani Basia Skrzypek mówiła, że po tym przesłuchaniu źle się czuła – mówiła.