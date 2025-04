Krzysztof Zalewski otrzymał 3 statuetki. Fot. Grzegorz Wajda/REPORTER

Fryderyki to jedne z najbardziej prestiżowych nagród muzycznych w Polsce. Nazywane czasem "polskimi Grammy". Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio Video (ZPAV) Akademia Fonograficzna. Tym razem uroczysta Gala Muzyki Rozrywkowej, podczas której poznaliśmy zwycięzców w 14 różnych kategoriach, odbyła się 5 kwietnia w TAURON Arena w Krakowie.

Co ciekawe, w ostatnich latach wydarzenie organizowała stacja TVN. Tym razem pokazała je Telewizja Polska. Na scenie wystąpili tacy artyści jak: Kaśka Sochacka, Krzysztof Zalewski, Sara James, Natalia Szroeder, raperka Bambi i wielu innych. Zamiast Michała "Maty" Matczaka przed publicznością zaśpiewał... robot.

Wielkim triumfatorem tego wieczoru był Krzysztof Zalewski. Otrzymał statuetki w kategoriach: Artysta Roku, Album Roku Rock & Blues oraz Singiel Roku Pop Alternatywny. Natomiast tegoroczne Złote Fryderyki trafiły w ręce Beaty Kozidrak oraz pośmiertnie do Wojciecha Trzcińskiego.

Oto pełna lista zwycięzców w kategoriach:

Fonograficzny debiut roku

Ania Szlagowska Dominika Płonka Hubert. Przebiśniegi Wiktor Waligóra

Album Roku Rock & Blues

Agnieszka Chylińska "30 lat Agnieszki Chylińskiej Kiedyś do Ciebie wrócę" Cool Kids Of Death "Origami" Myslovitz "Wieczorami chłopcy wychodzą na ulice. 25 lat Miłości w Czasie Popkultury" Tides From Nebula "Instant Rewards" Krzysztof Zalewski "ZGŁOWY"

Album Roku Muzyka Alternatywna

Błoto "Grzybnia" Bogdan Kondracki "Cudze rady psują mi życie" Brodka "WAWA" Coals "Sanatorium" Skalpel "Recut" Zamilska "United Kingdom of Anxiety"

Album Roku Metal

Behemoth "30 Years of Blasphemy" Blindead 23 "Vanishing" Dom Zły "Ku pogrzebaniu serc" Grzegorz Kupczyk " Grzegorz Kupczyk" TSA Dream Team "TSA Dream Team Live 2021"

Album Roku Pop Alternatywny

Daria Ze Śląska "Na Południu Bez Zmian" Karaś Rogucki "Atlas Iskier" Nosowska/Król "Kasia i Błażej" Tomasz Makowiecki "Bajlando" Wiktor Waligóra "Czekam na świt"

Singiel Roku Pop Alternatywny

Brodka "Spotkanie z Warszawą" Daria Ze Śląska ft. Małpa "Skacz ze mną na bombę" Kasia Lins "Trucizna" Mela Koteluk "Himalaje" Zalewski "ZGŁOWY"

Album Roku Hip-Hop

Bisz/Kosa "Lata" Ćpaj Stajl "Białe szaleństwo" O.S.T.R. "XX" Otsochodzi "Tthe Grind" Sobel "W związku z muzyką"

Singiel Roku Hip-Hop

Kubi Producent feat. bambi, Fukaj, stickxr "Woda księżycowa" Mata "Lloret de Mar" O.S.T.R. "Tango Porcjarza" Quebonafide "Futurama 3" Sobel "Mama powtarzała"

Album Roku Pop

Anna Rusowicz "Dziewczyna słońca" Kaśka Sochacka "Ta druga" Margaret "Siniaki i cekiny" Sara James "Playhouse" Natalia Szroeder "REM"

Singiel roku pop

Daria Zawiałow "Ballada o niej (Live'92)" Kaśka Sochacka "Szum" Męskie Granie Orkiestra "Wolne Duchy" Natalia Szroeder "Sama na planecie" Wiktor Dyduła "Tam słońce, gdzie my"

Album Roku Muzyka Korzeni

Kapela ze Wsi Warszawa & Bassałyki "Sploty" Łukasz Ojdana "Wędrujący ptak" Marcin Wyrostek i Orkiestra Filharmonii Śląskiej "Tradycja" Sw@da x Niczos "#INDAWOODS" Zazula "Pieśni ludu" ZPiT Ziemia Bydgoska "Nie ma ziemi nad Kujawy"

Album Roku Muzyka Ilustracyjna

Andrzej "Webber" Mikosz "1989 (Musical) Baasch "Lipstick on the Glass" Łukasz Targosz "Diabeł" Mariusz Obijalski "A statek płynie (Teatr Muzyczny Capitol)" Kępinski/Kowalonek "Prosta sprawa"

Teledysk Roku

Quebonafide "Futurama 3" (reż. Andrzej Dragan) Daria Zawiałow "Ballada o Niej" (rez. Daria Zawiałow, Mateusz Dziekoński) Kubi Producent feat. bambi, Fukaj, stickxr "Woda księżycowa" (reż. Darya Zahorskaya) Zalewski "ZGŁOWY" (reż. Michał Sierakowski) Brodka "Spotkanie z Warszawą" (reż. Monika Brodka)

Artysta Roku