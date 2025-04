Statuetki wręczono w 14 kategoriach. Największym echem odbiła się kategoria "album roku rock & blues". W tym roku o nagrodę walczyły albumy Agnieszki Chylińskiej, Cool Kids of Death, Myslovitz, Tides From Nebula i Krzysztof Zalewskiego (zwycięzca za album "Zgłowy").

WaluśKraksaKryzys zakpił z Nawrockiego na gali Fryderyki. "Figa z makiem"

W tej kategorii laureata ogłosił i wręczył statuetkę WaluśKraksaKryzys (Sebastian Łukasz Gugulski). To artysta, grający muzykę z pogranicza indie rocka, post-punk revival i poezji śpiewanej, który w 2024 roku zdobył Fryderyka w kategorii album rockowy za "+piekło+niebo+".

– Chciałbym, jako delegat wszystkich osób obywatelskich, ogłosić laureata kompromitacji roku za całokształt twórczości. Jest to Tadeusz Batyr. Wielkie brawa, figa z makiem – rzucił ze sceny WaluśKraksaKryzys.

Polityk długo nie przyznawał się do swojej drugiej tożsamości. Jego sztab wyborczy ostatecznie jednak potwierdził, że Tadeusz Batyr to alter ego Nawrockiego. Publicznie przyznał się do tego również sam szef IPN.