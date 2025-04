Już są! Trzy pierwsze odcinki " Opowieści podręcznej " można obejrzeć na platformie Max od 8 kwietnia 2025 roku. Natomiast kolejne będą pojawiały się co tydzień, aż do 27 maja. Pod koniec marca ukazał się w sieci zwiastun serialu.

Przypomnijmy, że luźna adaptacja dystopijnej powieści Margaret Atwood stała się popkulturowym fenomenem już w 2017 roku. Wówczas premierę miał pierwszy odcinek serialu "Opowieść podręcznej" , która zabiera widzów do świata będącego piekłem kobiet. W wizji kanadyjskiej pisarki Stany Zjednoczone już nie istnieją. Ich miejsce zajmuje ultra-patriarchalny i teokratyczny Gilead.

W mrocznej republice kobiety traktowane są jak obywatele drugiej klasy, a ich głównym zadaniem jest rodzenie i wychowywanie potomstwa. Ubrane w czerwień podręczne mają symbolizować płodność. Zmusza się je, by rodziły dzieci dla bezwzględnych dowódców i ich żon, nawet wbrew własnej woli. Główną bohaterką serialu jest June Osborne – podręczna o imieniu Ofreda, która próbuje za wszelką cenę uratować swoją córkę Hannah przed religijnymi fanatykami.

Szczegóły fabuły ostatniego sezonu "Opowieści podręcznej"

"W finałowym sezonie serialu ' Opowieść podręcznej ' niezłomny duch i determinacja June sprawiają, że ponownie angażuje się w walkę o obalenie republiki Gilead. Luke oraz Moira dołączają do ruchu oporu. Serena próbuje zreformować Gilead. Komendant Lawrence oraz Ciotka Lydia muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów" – podano w opisie fabuły finału "Opowieści podręcznej". Według wcześniejszych zapowiedzi nowe odcinki mają być intensywne, makabryczne i poruszające.

Dodajmy, że rolę June powierzono Elisabeth Moss ("Mad Men"). W obsadzie znaleźli się również m.in. Yvonne Strahovski ("Chuck"), Ann Dowd ("Dziedzictwo. Hereditary"), Bradley Whitford ("Uciekaj!"), Samira Wiley ("Orange Is the New Black"), Madeline Brewer ("Cam"), Max Minghella ("Agora") i O.T. Fagbenle ("Uznany za niewinnego").