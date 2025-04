Nagła konferencja ws. głośnej afery w RARS. "Pojawia się nowe nazwisko: Piotr Gliński"

Europosłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba przekazali nowe informacje ws. afery w RARS. Pojawia się w niej nowe nazwisko. Chodzi o Piotra Glińskiego, byłego ministra kultury. Miał on zlecić Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych kupno środków do zabezpieczania zabytków w Ukrainie. Co się pod tym kryje? Folia bąbelkowa z marketu budowlanego, na którą poszło 6 mln zł.