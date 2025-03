Zgodnie z doniesieniami rządowych źródeł w Kijowie, Wołodymyr Zełenski zwołał spotkanie w zeszłym tygodniu, by zlecić swojemu zespołowi organizację głosowania po całkowitym zawieszeniu broni, które, jak uważają Amerykanie, mogłoby zostać wprowadzone pod koniec kwietnia. Gazeta wskazuje, że prawdopodobna data to 20 kwietnia, czyli Wielkanoc .

"The Economist" podaje, że zarówno prezydent USA Donald Trump, jak i rosyjski przywódca Władimir Putin mieli być "zirytowani uporem Zełenskiego” i "popchnęli go do przeprowadzenia wyborów w środku wojny, nie mając wątpliwości, że ukraińscy wyborcy mogą usunąć go z urzędu".