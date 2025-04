"Wielkanocny megarabat". Na tym sprzęcie z Lidla można zaoszczędzić 700 zł. Fot. Tomasz Kawka/East News

Niektórzy nazywają go Thermomixem z Lidla, albo wręcz Lidlomixem – mowa o Termorobocie MC Smart 1200 W, który właśnie jest w promocji. To urządzenie, które ułatwia przygotowywanie posiłków. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą zaoszczędzić czas w kuchni, szczególnie w okresie przedświątecznym.

Urządzenie dostępne jest w klasycznych kolorach: czarnym i białym. Termorobot MC Smart oferuje 15 automatycznych programów, takich jak:

gotowanie na parze, wolne gotowanie, podgrzewanie wody, zagniatanie, turbo, przypiekanie, gotowanie jaj, ważenie, miksowanie na puree, smoothie, przystawka do krojenia, gotowanie ryżu, sous-vide (metoda gotowania potraw w dokładnie zamkniętych torebkach próżniowych), fermentacja, automatyczne czyszczenie pojemnika.

Termorobot na promocji w Lidlu. Fot. Lidl

Lidl oferuje również dodatkowe akcesoria do tego sprzętu. Użytkownicy mają też dostęp do ponad 1800 darmowych przepisów, które są regularnie aktualizowane. Co miesiąc dodawane są nowe przepisy, przygotowane przez Kingę Paruzel oraz WszamTo.

Termorobot MC Smart oferuje dwa tryby pracy. W trybie automatycznym wystarczy wybrać przepis, a urządzenie przeprowadzi przez cały proces gotowania. W trybie manualnym mamy pełną kontrolę nad mocą, czasem, temperaturą i obrotami.

Termorobot na promocji w Lidlu. "Lidlomix" teraz taniej

Niektóre przepisy zawierają także instrukcje wideo, co ułatwia przygotowanie potraw. Urządzenie ma funkcję Wi-Fi, dzięki czemu można nim sterować zdalnie oraz aktualizować bazę przepisów. Dzięki urządzeniu można zaoszczędzić czas, ale też znaleźć inspirację na co dzień – zwłaszcza te osoby, które często mierzą się z pytaniem "co zrobić na obiad".

W ramach promocji Termorobot MC Smart dostępny jest teraz za 1799 zł, co oznacza oszczędność 700 zł w porównaniu do regularnej ceny 2499 zł. Wystarczy zeskanować aplikację Lidl Plus przy kasie, aby skorzystać z rabatu.