Polacy uwielbiają latać na wakacje all inclusive. Z najnowszych danych wynika, że na taki urlop może zdecydować się aż 90 proc. klientów biur podróży . Wiele wskazuje także na to, że rekordowym zainteresowaniem cieszyły się wcześniejsze rezerwacje . Te jednak mają jeden problem. A dokładnie zmieniającą się godzinę lotów.

All inclusive o dzień krótsze. Ten problem ma wiele biur podróży

Rezerwując taki wyjazd, najczęściej nie wiecie, o których godzinach będą miały miejsce wasze loty. Choć na urlop do Egiptu lecę w czerwcu, a pobyt zarezerwowałam we wrześniu, to nadal nie wiem, jakie będę miała godziny lotu.

Przed rokiem natomiast godziny startu zmieniały mi się tyle razy, że może to i lepiej, że tym razem biuro podróży nie podało jeszcze żadnych informacji. Niestety, ale często zmieniające się godziny startów i lądowań to powszechny problem. Właśnie dlatego sugerowanie się nimi podczas dokonywania rezerwacji all inclusive z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ma raczej mały sens. Ale dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że to nie wina biura podróży.