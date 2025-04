Z informacji przekazanych przez WP wynika, że sztab Rafała Trzaskowskiego akceptuje pomysł, by debata w Końskich współorganizowana była także przez prawicowe media. – Jeśli TVP i inne telewizje nie będą miały z tym problemu, to nie mamy nic przeciwko temu, żeby Republika czy inna telewizja mogła uczestniczyć w tej debacie. My nie stawiamy żadnych zaporowych warunków, po prostu chcemy tej debaty – przekazało redakcji otoczenie Trzaskowskiego.