To dzięki nim ludzie mieli szansę uratować się z Titanica

Wrak Titanica budzi grozę, ale i wielkie zainteresowanie. To właśnie z ciekawości popłynęła tam załoga Titana, która tę fascynację przypłaciła życiem . Ogromny szkielet spoczywający na dnie morza został właśnie ponownie przebadany. Tym razem naukowcy wykorzystali do tego nowoczesne skanery 3D.

Na łamach National Geographic pojawił się nowy dokument dotyczący zatonięcia Titanica. Dzięki badaniom ustalono m.in. że do końca działała tam maszynownia. Wcześniej mówiła o tym część osób, która przeżyła katastrofę, teraz udało się to potwierdzić.

A dlaczego to tak ważne? Dzięki temu, że kotłownia działała do końca, a zawór parowy pozostał otwarty, do ostatniej chwili statek miał prąd. Dzięki temu jednostka była oświetlona. To ułatwiło ewakuację. Ale co ważniejsze, do ostatniego momentu załoga mogła wzywać pomoc i informować o katastrofie. Dzięki poświęceniu inżynierów można było ocalić setki osób.