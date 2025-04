To podobno najgorszy hotel z all inclusive w Tunezji. Lepiej go nie rezerwuj

Kwiecień to moment, w którym wiele osób zaczyna na poważnie podchodzić do kwestii rezerwacji wyjazdu wakacyjnego. Żeby pojechać na idealne all inclusive i nie przeżyć rozczarowania, trzeba uważnie czytać opinie. Ten obiekt w Tunezji od lat zbiera wiele negatywnych komentarzy.