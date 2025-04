– To dzień smutny, bo to już 15 lat. 15 lat od dnia, w którym tutaj też stał tłum. Kiedy Polska, wstrząśnięta dowiadywała się i można powiedzieć reagowała, reagowała tak, jak trzeba: jednością, bólem smutkiem, ale jednością, jeszcze raz to powtórzę, na to, co się stało – powiedział podczas wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu prezes PiS Jarosław Kaczyński.