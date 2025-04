Oficjalna zapowiedź piątej części "Shreka" zbiegła się w czasie z informacją o śmierci Stuhra, który zmarł w ubiegłym roku w wieku 77 lat. Wiadomość o odejściu wybitnego polskiego aktora filmowego i teatralnego doprowadziła do fali pytań o to, kto otrzyma po nim rolę gadającego przyjaciela legendarnego ogra.

– Gdyby miało do tego dojść, byłoby to oczywiście rodzajem jakiejś misji samobójczej, ponieważ pierwowzór tej postaci nagrany przez mojego tatę sięgnął chyba zenitu dubbingowych możliwości i wszystko, co teraz się zrobi, będzie gorsze, więc jeśli ktokolwiek zdecyduje się to robić, musi się liczyć z tym, że duża część widzów powie: to już nie to samo – mówił na antenie TVP.