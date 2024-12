Od zeszłego roku na antenie TVN można oglądać program "Autentyczni", w którym osoby będące w spektrum autyzmu, zadają znanym osobom trudne pytania. Prowadzącym jest znany aktor Maciej Stuhr , a w ostatnim wyemitowanym odcinki, to on odpowiadał na pytania uczestników.

Dodał, że młoda kobieta, na co dzień zmaga się z wieloma "trudnościami".

Maciej Stuhr zaskoczył wyznaniem o córce

Stuhr nie ujawnił, co dokładnie dolega Matyldzie, jednak opowiedział trochę o jej codzienności.

– Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności. Nie zmienia to faktu, że jestem osobą sprawną, zdrową i gdybym zaczął teraz teoretyzować za bardzo, byłoby to trochę nie fair – powiedział.