Według najnowszej prognozy , weekend przyniesie poprawę pogody po zimowej aurze, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. W sobotę zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na północy kraju w pierwszej połowie dnia mogą jeszcze wystąpić słabe opady deszczu. Popołudniu i wieczorem, od zachodu i na południa kraju stopniowo będą postępować rozpogodzenia.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 9 do 11°C na wschodzie, około 14°C w centrum, a na zachodzie sięgnie 16–17°C. Chłodniej będzie nad Zatoką Gdańską, gdzie termometry pokażą około 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

W nocy z soboty na niedzielę na północnym wschodzie utrzyma się duże zachmurzenie z przejaśnieniami i możliwymi słabymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju niebo będzie mało lub umiarkowanie zachmurzone, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 7°C w większości kraju, ale na południowym wschodzie może spaść do -2°C.

W weekend nastąpi nagła zmiana pogody

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 22°C na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej, około 15°C, będzie w rejonach podgórskich i na krańcach północno-wschodnich, a nad Zatoką Gdańską temperatura nie przekroczy 12°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz w górach miejscami porywisty. W Karpatach porywy mogą dochodzić do 80 km/h, a w Sudetach do 60 km/h.